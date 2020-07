Rashford, complimenti social al Leeds ma… dimentica la rivalità ed è costretto a cancellare il tweet

Una rivalità storica e che probabilmente Marcus Rashford neppure sapeva che esistesse. Tra Manchester United e Leeds non scorre certo – è proprio il caso di dirlo – buon sangue… Le due squadre, che la prossima stagione torneranno a sfidarsi in Premier League, daranno vita a quello che ha preso il nome di Roses Derby e che è stata definita spesso dai tabloid britannici come la più intensa ed inspiegabile rivalità del calcio inglese. L’ostilità tra Leeds e Manchester nasce dalla sanguinosa lotta dinastica combattuta in Inghilterra tra 1455 e il 1485 tra i Lancaster e gli York, due rami diversi della casa regnante dei Plantageneti che venne chiamata appunto Guerra delle due rose.

Radici profonde che probabilmente il giovane attaccante Red Devils non sapeva esistessero. Ecco perché, non appena il Leeds è stato promosso, dopo 16 anni di assenza dal massimo campionato inglese, Rashford si è lasciato andare ad un messaggio social, poi rimosso, che ha generato grandi polemiche.

Rashford: tweet rimosso per troppe critiche

“Come fan sono molto felice di vedere il Leeds United tornare in Premier League. Complimenti”. Un pensiero senza nessuna particolare frase o parola fuori posto, peccato che l’assalto social dei fan del Manchester United non sia stato per nulla delicato. Molti tifosi Red Devils hanno sbottato, come scrive il Daily Mail, rimproverando Rashford e costringendolo, di fatto, ad eliminare il suo post su Twitter.

Le premesse per vedere una super sfida nella prossima stagione ci sono tutte e a giudicare dall’intensità della rivalità mostrata anche solo sui social ci si aspetta un doppio confronto davvero bollente. Non solo sul campo…

