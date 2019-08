Rashford demolisce Mourinho: “Siamo migliori rispetto alla scorsa stagione”

Quattro gol per candidarsi come una possibile protagonista della Premier League. Il Manchester United esordisce alla grande, superando il Chelsea con un secco 4-0. Tra i mattatori indiscussi del match spicca Marcus Rashford, autore di una doppietta. L’attaccante sentiva di poter regalare gioie ai suoi tifosi a giudicare dalle dichiarazioni prima della gara, quando non ha risparmiato qualche frecciata nei confronti dell’ex allenatore José Mourinho, esonerato nella scorsa stagione dopo un pessimo avvio di campionato: “È stata dura, ma come squadra sento che abbiamo fatto molti passi avanti, quindi ne è valsa la pena. Direi che il cambiamento principale riguarda l’intensità, ripensando a come eravamo verso la fine della scorsa stagione e a dove siamo ora. È così chiaro vedere la differenza in termini di intensità, soprattutto senza palla. Ecco dove abbiamo fatto molti passi avanti. Sembra decisamente diverso. Per il momento, fisicamente siamo in una posizione molto migliore rispetto a questa volta l’anno scorso, andando nella stagione. Siamo già tre o quattro passi avanti rispetto a quando eravamo la scorsa stagione, e ora si tratta di mettere le basi su come giocheremo”.