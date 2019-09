Real, Courtois sbotta contro Hazard: “In campo mi ha fatto infuriare”

Non è un momento particolarmente semplice per il Real Madrid. Nonostante la vittoria contro il Levante per 3-2, lo spogliatoio dei Blancos resta piuttosto caldo. Un esempio viene dalle dichiarazioni nel post gara del portiere Thibaut Courtois. Il belga non ha gradito il comportamento del compagno e connazionale Eden Hazard: “Ha molto ritmo con la palla al piede. Fa tutto facilmente. Tuttavia mi ha fatto infuriare ed abbiamo discusso perché ha perso due palloni semplici. Speravo in una gara senza subire gol, ma non è stato così ed abbiamo rischiato anche la rimonta…”. Insomma, la tensione sembra piuttosto elevata. Chissà se l’atmosfera della Champions riuscirà ad aiutare il Real a trovare la calma.