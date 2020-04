Redknapp: “Al Tottenham intatti gli stipendi dei giocatori. Ma i lavoratori…”

Il calcio continua a dividersi sulla questione degli ingaggi dei propri protagonisti. Alcuni club hanno deciso di decurtare lo stipendio per dare fiato alle finanze in difficoltà, altri invece mantengono la situazione inalterata. La soluzione adottata dal Tottenham ha fatto scalpore: gli Spurs dovrebbero tagliare del 20% lo stipendio dei lavoratori extracalcistici, ma non toccherebbero i guadagni della rosa. L’ex tecnico della società londinese Harry Redknapp ha attaccato duramente questa scelta ai microfoni del Sun: “Non ci posso credere. Sicuramente i giocatori dovrebbero fare un taglio. Questo non è per grandi club come il Tottenham. Pensavo che il governo avrebbe pagato le persone comuni che stavano lottando e aiutando le piccole imprese che stanno lottando. Ma stai parlando di un club in cui i loro giocatori guadagnano 10-12 milioni di sterline all’anno. Inoltre il Tottenham è di proprietà di Joe Lewis, uno degli uomini più ricchi del mondo, e il suo club sta tagliando i salari di tutto il personale non calcistico del 20%. Non ci posso credere. Ecco un club in cui il giocatore medio guadagna dalle 80.000 alle 100.000 sterline a settimana. E questo è nella media! I loro migliori giocatori guadagnano anche 150.000 sterline a settimana, forse anche 200.000 a settimana. Conosco le loro menti e non vogliono farlo da soli, ma lo faranno insieme a tutti i loro compagni di squadra. Tutti possono permettersi di consegnare il dieci percento e mi piacerebbe vedere il capitano di ogni club della Premier League convocare una riunione e dire: ‘Forza, ragazzi, siamo tutti insieme, facciamo una donazione per aiutare il nostro staff ‘. Tutti possono avere una riunione per telefono. Tutti conoscono l’importanza di aiutare lo staff e vorranno aiutare. Sanno che ci sono molte persone che lottano”.