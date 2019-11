Redknapp, frecciata a Guardiola: “Le sue parole su Mané? Credo che ne abbia paura…”

Hanno fatto un po’ di rumore le recenti affermazioni di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, riguardo all’attaccante del Liverpool Sadio Mané. Dichiarazioni che sono sembrate quasi un’accusa nei confronti del senegalese, considerato, ogni tanto, un tuffatore.

A rispondere alle affermazioni del managere dei Citizens, ci ha pensato Jamie Redknapp, ex calciatore anche del Liverpool e attuale opinionista per Sky Sports che ha detto la sua a riguardo lanciando una frecciata a Guardiola.

PAURA – “Sentire Guardiola dire certe cose su un rivale mi ha sorpreso. Devo dire che è raro che un allenatore parli in questo modo di un avversario. Ma non credo siano state affermazioni in riferimento al prossimo big match di Premier League (Liverpool e Manchester City si sfideranno domenica ndr). Piuttosto, credo che Guardiola temi Mané. Ne abbia paura. Un qualcosa di sano, ma mi sembra sia così. Credo che Guardiola sappia l’importanza di Mané per il Liverpool. Il senegalese è il giocatore più importante per Klopp e per i Reds. Guardiola ormai lo ha nella testa”, ha concluso Redknapp.