Redknapp: “Pochettino all’Arsenal? Basta vincere, poi accetterebbero chiunque, anche Saddam Hussein”

E’ terminata l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Tottenham. Al suo posto, alla guida degli Spurs, siederà José Mourinho. Nel frattempo hanno già iniziato ad inseguirsi le voci sulla futura destinazione del tecnico argentino, il quale sarebbe finito nel mirino di Bayern Monaco e Arsenal. Un eventuale approdo ai Gunners, ai microfoni di talkSPORT, è stato così commentato da Harry Redknapp.

ARSENAL – “Perché non dovrebbe andarci? Pensate che i tifosi dell’Arsenal non lo vorrebbero? Se vai e inizi a vincere, accetterebbero chiunque, anche Saddam Hussein. Nel calcio funziona così. Sol Campbell si è trasferito dal Tottenham all’Arsenal, così come George Graham, Terry Neil o Pat Jennings”.