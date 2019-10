Redknapp: “Pochettino? Potrebbe lasciare il Tottenham solo per il Real Madrid”

L’inizio di stagione del Tottenham è stato tutt’altro che semplice. Gli Spurs, nelle prime otto giornate di Premier, hanno conquistato solamente undici punti, mentre in Champions League hanno dovuto accusare il pesantissimo 2-7 interno contro il Bayern Monaco. Un rendimento che avrebbe messo in discussione anche la posizione del tecnico Mauricio Pochettino, sul quale, come riporta il Sun, si è soffermato a parlare l’olandese Harry Redknapp.

FUTURO – “Credo che dopo tutti questi al Tottenham sia forse arrivato per lui il momento di cambiare. Non credo che però questo accadrà, a meno che non arrivi un’offerta dal Real Madrid: per lui sarebbe la soluzione ideale, altrimenti resterà agli Spurs”.