Retroscena Mourinho: il sì al Tottenham dopo la garanzia della permanenza di Kane

José Mourinho si rimette in gioco. Il tecnico portoghese, dopo l’esonero dello scorso dicembre dal Manchester United, ha preso il posto di Mauricio Pochettino alla guida del Tottenham. Prima di accettare l’incarico, tuttavia, lo Special One avrebbe posto alcune condizioni, una delle quali imprescindibile.

KANE – Per accettare la panchina degli Spurs, Mourinho, secondo quanto raccolto dal Daily Mail, ha chiesto espressamente al presidente del club Daniel Levy la permanenza di Harry Kane, uomo simbolo della formazione londinese. L’attaccante, per l’allenatore, è elemento fondamentale per intraprendere un progetto di rilancio dopo le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione. Per l’ex tecnico dell’Inter, l’inglese è infatti uno dei centravanti più forti sull’intero panorama mondiale.