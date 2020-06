Richarlison punge Van Dijk e sfida il Liverpool: “Ci sono difensori migliori. L’ho già dribblato diverse volte”

In Premier League è quasi tempo di derby tra Everton e Liverpool. Una sfida caldissima che viene infuocata dalle dichiarazioni dell’esterno allenato da Ancelotti Richarlison. Nel corso di un’intervista rilasciata a Desimpedidos, il brasiliano ha avuto modo di parlare della partita e soprattutto di chi si ritroverà davanti: Virgil Van Dijk.

FRECCIATA – Tutti considerano il centrale olandese il più forte del mondo o tra i più forti, ma evidentemente non il classe 1997 che ha voluto punzecchiare il prossimo avversario: “Sì, tutti parlano di lui come il migliore. Sicuramente è un difensore forte, ma io l’ho superato e dribblato in passato. Quindi…”. Ma l’attacco di Richarlison non finisce qui: “Lui è stato scelto come uno dei top tre perché ha avuto un’ottima annata senza dubbio, ma non è il migliore. Thiago Silva, Marquinhos e Sergio Ramos lo sono…“.

KLOPP SUL DERBY CON L’EVERTON