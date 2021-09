Rigore sbagliato, mea culpa Bruno Fernandes: “Ho fallito mi prendo mie responsabilità”

L'errore dal dischetto del portoghese ha impedito al Manchester United di pareggiare nei minuti di recupero la sfida di campionato contro l'Aston Villa

POST SOCIAL - Bruno Fernandes ci ha riflettuto e nella notte ha parlato via Instagram con il cuore in mano: "Nessuno è più frustrato e deluso di me per aver sbagliato il rigore e la conseguente sconfitta. Mi sono sempre assunto le mie responsabilità e le ho sempre abbracciate sotto pressione in momenti come questo. Questa volta ho fallito. Ma ho fatto ancora un passo avanti e ho affrontato la sfida con la stessa ambizione e responsabilità di quando, in tante altre occasioni, il pallone è finito in rete. Le critiche e le opinioni contrastanti sono una parte importante del calcio. Ho imparato a conviverci, anche usandoli per spingermi avanti, e considero tutto questo una parte molto importante del mio impegno a non smettere mai di cercare di migliorare e di diventare il miglior giocatore che posso essere, per me e per il squadra".