Riise punge Ferguson dell’Everton: “Ha distrutto Kean, nemmeno gli stringe la mano…”

È durata poco più di un quarto d’ora la partita di Moise Kean ieri nel secondo tempo del match che l’Everton ha pareggiato 1-1 col Manchester United. Tante le polemiche a riguardo, il tecnico Duncan Ferguson, che prima lo ha gettato nella mischia e poi lo ha tolto dopo 19 minuti, si è difeso dalle accuse ritenendo che voleva semplicemente rinfrescare la squadra in vista del finale. Duro nei suoi confronti l’ex terzino di Liverpool e Roma – fra le altre – John Arne Riise: “A volte nel calcio bisogna anche pensare alla componente umana – ha detto a TalkSPORT -, sostituendolo in quel modo distrugge il morale del ragazzo, la sua fiducia. Nemmeno gli stringe la mano, almeno un abbraccio è necessario: è giovane, promettente, e poi non conosce molto bene la lingua. Lo ha distrutto”.

