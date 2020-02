Rilancio Chelsea, scherzo a Mou: Giroud e Alonso stendono il Tottenham

Niente da fare per José Mourinho. Stanford Bridge, lo stadio talismano dei suoi successi da allenatore del Chelsea, sembra improvvisamente diventato il simbolo di una maledizione. Ancora una volta, lo Special One non riesce a espugnare la sua vecchia roccaforte. Dopo l’esperienza allo United, il tecnico portoghese deve arrendersi anche alla guida del Tottenham contro l’allievo Frank Lampard.

IL MATCH -La gara si sblocca già al 15′ con la zampata di Olivier Giroud, bravo a ribattere a rete dopo la traversa colpita dal compagno Barkley. Un gol che spezza l’equilibrio dopo i tentativi di Moura per gli Spurs e dello stesso Barkley per i Blues, chiusi rispettivamente da Caballero e Lloris. Il Tottenham reagisce e sfiora il pari con Sanchez e Tanganga. Nella ripresa Marcos Alonso chiude la pratica con un missile di sinistro che non dà scampo al portiere. Barkley non trova per un soffio il tris. Nel finale il Tottenham si scuote e trova almeno la rete della bandiera con Lamela. Finisce 2-1. Il Chelsea blinda così il quarto posto, respingendo l’assalto degli Spurs. Per Mourinho ora la preoccupazione principale è risolvere la mini crisi dei suoi uomini.