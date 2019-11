Rimonta e beffa finale: tra Manchester United e Sheffield finisce 3-3

Disfatta, rimonta e beffa finale. C’è di tutto nel pomeriggio di ordinaria follia del Manchester United sul campo dello Sheffield. I Red Devils vanno in affanno per 70 minuti. Nel primo tempo serve un monumentale De Gea per tenere a galla la squadra di Solskjaer con due parate prodigiose. Nemmeno il portiere spagnolo può evitare il vantaggio di Fleck al 19′ dopo un rimpallo fortunoso. Al 52′ arriva il raddoppio con Mousset che si accentra e scarica imparabilmente sul secondo palo. Poi arriva la reazione dello United: Williams inventa un tiro al volo perfetto al 73′. Passano quattro minuti e Greenwood trova l’insperato pari. All’80’ si materializza il sorpasso grazie a Rashford che da due passi insacca. Sembra fatta per il Manchester, ma lo Sheffield ha risorse inesauribili e al 90′ arriva il pareggio con McBurnie in mischia. Lo United evita un nuovo k.o., ma si rammarica per l’occasione perduta nel finale.