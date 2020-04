Rimpianto Chelsea: nel 2010 sfiorato l’accordo con Neymar

La storia non si fa con i “se”, ma le ipotesi su possibili scenari mai verificatisi esercitano comunque un certo fascino. Chissà cosa sarebbe accaduto se Neymar nel 2010 avesse accettato la corte del Chelsea. Il club inglese, infatti, aveva già messo gli occhi sul fuoriclasse brasiliano, allora al Santos, senza riuscire a trovare l’accordo finale al termine della trattativa. Lo ha rivela l’ex agente del fenomeno Wagner Ribeiro ad AS: “C’erano molte richieste per lui. Ho ricevuto un’offerta ufficiale dal Chelsea il giorno in cui Neymar ha debuttato con la squadra brasiliana nel 2010. Hanno fatto un’offerta, l’abbiamo studiata, ma alla fine non abbiamo deciso nulla”. Con grande rimpianto dei tifosi Blues…