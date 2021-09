Rio Ferdinand: “Arbitri non danno rigori a Cristiano Ronaldo per non assecondare suo ego”

Il pensiero dell'ex bandiera Red Devils sul comportamento dei direttori di gare verso CR7

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è stato fin qui molto positivo, almeno in termini di numeri e gol segnati. Eppure, c'è un dato che proprio non va giù a Rio Ferdinand , storico grande ex Red Devils. Infatti, secondo l'ex giocatore gli arbitri di Premier League starebbero trattando il portoghese in un modo assolutamente non corretto a proposito dei falli in area di rigore. CR7 anche nell'ultima sfida disputata contro il West Ham avrebbe subito un intervento che, per Ferdinand era da rigore al 100% ma che il direttore di gara non ha ravvisato. Il motivo? Un condizionamento, in negativo, nei suoi confronti.

Parlando nel corso del podcast Vibe with Five, l'ex centrale ha detto: "Come fai a non dare rigore su Cristiano Ronaldo quando è chiaro al 100%? Io credo sia quasi come se gli arbitri non vogliano fischiare per non assecondare il suo ego e non sentirsi dire che hanno dato un rigore a Cristiano Ronaldo perché è Cristiano Ronaldo. A causa del suo status di giocatore non glielo vogliono dare. Ma non capisco come sia possibile che neppure col VAR ci sia l'intervento e l'assegnazione. Quello col West Ham era rigore al 100%".