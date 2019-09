Rio Ferdinand consiglia Kane: “Se vuoi vincere qualcosa lascia il Tottenham…”

Harry Kane è ormai una bandiera del Tottenham. L’attaccante indossa la maglia degli Spurs dal 2013, periodo di tempo durante il quale ha saputo imporsi come punto di riferimento fondamentale per i londinesi. Malgrado il grosso apporto da lui portato, per il club sono stati però anni avari da un punto di vista dei successi, con sì ottimi piazzamenti in Premier League, ma senza mai l’acuto che ha permesso di conquistare un trofeo. La grossa occasione è capitata nella passata stagione con l’approdo alla finale di Champions League, con il Tottenham che ha però poi dovuto soccombere al Liverpool. E a consigliare Kane sul suo futuro, in queste ore, sono arrivate le parole dell’ex difensore Rio Ferdinand, che ha così dichiarato ai microfoni di BT Sports.

CAMBIARE – “Kane se vuole vincere deve cambiare squadra: fossi stato lui, me ne sarei già andato dal Tottenham. Harry ha regalato agli Spurs gran parte della sua carriera, ma con loro non ha mai vinto niente”.