Rio Ferdinand consiglia Tuchel: “Non può fare solo possesso palla. Deve far capire ai suoi…”

Pronti via, Thomas Tuchel subito in campo alla guida del Chelsea dopo pochissime ore dalla sua nomina come manager al posto di Frank Lampard. Esordio non proprio da ricordare visto lo 0-0 maturato contro il Wolverhampton. Per il tecnico tedesco arrivano anche i primi consigli da parte di chi la Premier League la conosce davvero bene: l’ex difensore Rio Ferdinand.

Ferdinand: “Non solo possesso. Tuchel deve far capire ai suoi…”

Parlando ai microfoni di BT Sports, Rio Ferdinand ha voluto commentare l’esordio senza squilli di Tuchel alla guida del Chelsea. L’ex storico difensore anche della Nazionale ha voluto dare un chiaro consiglio al nuovo mister: “Partiamo dal presupposto che chiaramente non lo si può giudicare da una sola gara. Ma Tuchel deve capire esattamente cosa fare nel corso degli allenamenti”, ha detto l’ex difensore. “Dovrà scendere sul campo di allenamento e dovrà davvero tirare fuori sulla sua tabellina degli schemi un po’ di tattica per questi giovani ragazzi. Non può essere un gioco di solo possesso. Bisogna voler colpire l’avversario: penetrare e fare gol. Questo è capitato contro il Wolverhampton ma solo quando sono entrati Pulisic e Mount. Senza di loro il Chelsea non è stato quasi mai minaccioso”.