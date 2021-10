Rio Ferdinand fa il mercato… del Newcastle: “Prenderei questi tre calciatori…”

L'ex difensore pensa alla possibile campagna acquisti della nuova proprietà del club inglese

Il cambio di proprietà al Newcastle , con l'arrivo del principe saudita ha davvero mandato in estasi i fan del club. In Premier League potrebbe presto esserci un'altra potenza economica in grado di creare una squadra di assoluto spessore e competere con i più quotati club. E allora ecco che la campagna acquisti, almeno quella fatta da fan e opinionisti, è già iniziata. Quali saranno i primi colpi della nuova dirigenza? A provare a risponde al quesito ci ha pensato Rio Ferdinand , storico ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, che nel suo podcast Five, ha... fatto il mercato dei Magpies.

CONSIGLI - "Nominerò alcune opzioni folli che, però, potrebbero essere realistiche", ha esordito Rio Ferdinand. "Se io fossi al posto della nuova proprietà farei attenzione a giocatori come Raheem Sterling. Non gioca regolarmente, quindi mi rivolgerei a lui. Considererei anche l'opzione Declan Rice. Questi sono i due giocatori che sarebbero in cima alla mia lista. Farei del mio meglio per prenderli. Poi proverei ad acquistare anche Jesse Lingard che non è un giocatore importante al Manchester United". Sui colpi ad effetto, l'ex difensore ha commentato: "Certo, l'ipotesi di Kylian Mbappé è troppo fantasiosa, quindi cercherei ragazzi che non siano fondamenali nei top club come Manchester United, Chelsea e City. Inoltre, cercherei giovani talenti in tutto il mondo da aggiungere alla rosa".