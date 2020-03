Rio Ferdinand non ha dubbi: “La Premier League 2019/20 va annullata”

La Premier League è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia il campionato dovrebbe riprendere dall’1 giugno. Non mancano le posizioni contrastanti che vorrebbero concludere qui la stagione assegnando il titolo al Liverpool o annullando in toto l’annata. L’ex difensore inglese Rio Ferdinand ha le idee piuttosto chiare a riguardo. Durante una diretta Instagram sulla sua pagina ha espresso la sua opinione: “Penso solo che la Premier League debba essere annullata. So che ci saranno molti tifosi del Liverpool che diranno: ‘Oh Rio, è solo perché tifi per il Manchester United e sei contro il Liverpool’. Non è quello, è solo che non vedo un modo per farlo, in cui la salute non è compromessa. Tutto qui. Si discute se giocare a porte chiuse, ma ci saranno ancora i giocatori in campo. Quindi loro non fanno parte della società?”. Un punto di vista destinato a scatenare più di una polemica.