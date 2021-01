Rio Ferdinand: “Non mi interessa se Pogba va via dal Manchester United. Voglio Grealish. Quando era piccolo…”

Rio Ferdinand stravede per Jack Grealish. L’ex difensore del Manchester United ha elogiato lo stile di gioco e la professionalità del centrocampista o trequartista dell’Aston Villa ammettendo di avere un vero e proprio debole per lui dovuto anche ad un incontro avuto molti anni fa quando ancora era solo un adolescente. Intervenuto sul canale Youtube FIVE, la leggenda Red Devils ha rivelato di preferire Grealish a… Paul Pogba.

“Sinceramente non mi interessa se Pogba se ne va o no dal Manchester United. Grealish è il mio uomo, quello giusto. Lo conosco da quando era adolescente. È venuto al mio ristorante con suo padre per vedere una partita e io gli ho regalato i biglietti per andare a vederla dal vivo. Era un bambino fantastico di una famiglia meravigliosa, ama il calcio. Quello che le persone non vedono in Jack Grealish è la sua fame e il duro lavoro che c’è dietro le sue prove sul campo. L’attenzione ai dettagli e il modo in cui si allena. Ha cambiato regime, si è guardato dentro e ha capito che poteva giocare meglio di come stava facendo. Ho sentito da molte persone che fa tutto il lavoro diligentemente. Tu stesso puoi vedere i risultati sul terreno di gioco. Se fossi l’allenatore di una delle migliori squadre d’Inghilterra, non lo lascerei rimanere nel club in cui è ora. Azni. Andrei a prenderlo di persona per portarlo da me…”.

