Rio Ferdinand: “Ozil? Non lo vedevo sorridere da 18 mesi…”

Mesut Ozil è stato uno dei tanti casi scoppiati all’Arsenal. Prestazioni sottotono, assenze ingiustificate e un feeling che andava piano piano a sparire nel corso delle settimane. L’arrivo di Mikel Arteta, però, sembra aver cambiato le cose e la vittoria contro il Manchester United ne è la prova.

A confermare questa sensazione è l’ex leggenda Red Devils Rio Ferdinand che come riporta il Daily Mail ha detto la sua sulla vittoria dei Gunners in Premier League concentrandosi proprio sul tedesco di origine turca.

FELICE – “Guardiamo la partita e il risultato dal punto di vista di Ozil”, ha detto l’ex difensore. “Non vedevo Ozil sorridere da almeno 18 mesi. Lo ha fatto per la prima volta da così tanto tempo. Ora si sta godendo gli allenamenti. L’Arsenal si è dimostrato molto disciplinato. Non vedevamo una squadra messa in campo così da molto tempo. Ho visto una struttura che consente ai giocatori di sentirsi sicuri. Si sono mostrati più veloci e più forti del solito. Perché quando non credi nel tuo allenatore, questo influisce sulla squadra. Forse Arteta ha parlato con i singoli calciatori per cambiare qualcosa…”.

A conferma delle parole di Ferdinand, il video pubblicato sulla pagina Instagram dell’Arsenal subito dopo la vittoria contro il Manchester United, in cui proprio Ozil esulta contento davanti alla telecamera…

