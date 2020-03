Rio Ferdinand sminuisce Van Dijk: “Vidic era migliore di lui”

Uno dei segreti della crescita straordinaria del Liverpool negli ultimi anni è Virgil Van Dijk. La precisione degli interventi e l’ottimo tempismo del difensore olandese hanno permesso alla squadra di Jurgen Klopp di trovare un equilibrio perfetto. Il secondo posto nella classifica del Pallone d’oro ha premiato la sua costanza di rendimento. Per molti, Van Dijk è il miglior difensore al mondo, probabilmente uno dei più forti di tutti i tempi. Ma c’è chi non lo considera il top. Si tratta di Rio Ferdinand.

CUORE UNITED – L’ex difensore del Manchester United ha dato vita a una diretta Instagram in cui ha risposto alle domande dei tifosi. Una di queste riguardava il confronto tra Van Dijk e Nemanja Vidic, difensore dei Red Devils: “E’ una buona domanda. Devo scegliere Vidic perché era il mio partner difensivo, amico. Era il mio compagno. Mi ha coperto le spalle e io ho coperto le sue”. Poi Ferdinand ha precisato: “Chiariamo: adoro Van Dijk, non fraintendermi. Lo adoro. Penso che in questo momento sia il miglior difensore del mondo, sicuramente. Mi piacerebbe averlo visto giocare ai nostri tempi, sarebbe stato interessante. È un grande giocatore”.