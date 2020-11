Rio Ferdinand sprona Maguire: “È il capitano del Manchester United ma non so se si stia comportando da tale”

Un consiglio che però sa tanto di critica. Rio Ferdinand, ex leggenda del Manchester United e della Nazionale inglese, parla dei Red Devils e del capitano Harry Maguire. Nel corso del consueto appuntamento col suo canale Youtube, l’ex difensore ha cercato di spronare la sua ex squadra, ed in particolare il suo connazionale, dopo il k.o. contro l’Arsenal.

Rio Ferdinand: “Non so se Maguire si stia comportando da capitano”

“Dopo la sconfitta contro l’Arsenal ho visto troppe pacche sulle spalle dei compagni”, ha detto Rio Ferdinand su Maguire e il suo atteggiamento dopo la sconfitta del Manchester United contro i Gunners in campionato. “Non basta quello. Deve mettersi in contatto con la squadra. Spero che negli spogliatoi stia girando facendo il capitano. Dando consigli, tirando fuori grinta. Dicendo ‘c’è tanto da fare, tirati su i calzettoni'”.

E ancora: “Non so se questo stia accadendo. Se lui si stia comportando da capitano con la squadra. Nel Manchester United ci sono sempre stati grandi leader. Bisogna fare delle piccole conversazioni per caricare. Ricordo con Nani, poche parole, non ci ho mai parlato molto. ‘Tira, fai assist’. Boom. Tutto qua, nulla di più. Piccole cose ma incisive. Queste cose stanno avvenendo da parte di Maguire? Sono cose di cui non si deve occupare il tecnico, ma deve farle il capitano”.