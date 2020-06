Ripresa della Premier, Mourinho: “Basta essere egoisti, ora tocca a noi”

Il mese di giugno vedrà anche il ritorno della Premier League. Il campionato inglese tornerà a fare compagnia ai milioni di appassionati che aspettano il verdetto per la loro squadra. I più felici sono sicuramente quelli del Liverpool che di fatto hanno già il campionato in tasca. Bisogna solo capire in quale stadio festeggiare. Se i tifosi sono al settimo cielo per il ritorno della Premier, alcuni calciatori e allenatori non sembrano ancora sicurissimi che la ripresa sia la scelta giusta. Di un altro avviso è invece José Mourinho che ha lanciato un messaggio chiaro.

Il messaggio di Mourinho

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano olandese De Telegraaf l’allenatore portoghese ha lanciato un messaggio all’ambiente calcistico inglese: “Non dovremmo essere egoisti e non dovremmo chiedere troppo. È il tempo che anche noi diamo qualcosa. Non possiamo chiedere di più alle autorità. Ci stanno dando il massimo della sicurezza. Penso sia arrivato il tempo di giocare e dare alla gente quello che vuole“. Riguardo a possibili infortuni, lo Special One ha dichiarato: “È normale avere infortuni durante la pre-season, quindi non vedo perché non potremmo averne anche ora”.

Voglia di tornare

José Mourinho è sempre stato un sostenitore della ripresa e anche nei giorni scorsi aveva parlato a tal proposito: “È dura veder giocare negli altri Paesi e noi che restiamo fermi. In questo momento non stiamo riuscendo a dare agli appassionato ciò che amano, ma ovviamente rispettiamo le decisioni delle istituzioni. A tutti noi manca il calcio giocato, il poter sentire l’odore dell’erba: è una sensazione incredibile”. Queste le sue parole ai microfoni di SkySports.