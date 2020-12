Riscatto Chelsea: 3-0 al West Ham e Tottenham agganciato

Il Chelsea batte un colpo e non perde il treno buono. I Blues vincono il derby londinese con il West Ham e restano agganciati al gruppo con le altre inseguitrici del Liverpool capolista. A quota 25 con loro c’è anche il Tottenham di José Mourinho, sconfitto dal Leicester City. Le Foxes salgono a 27 punti, davanti di una lunghezza a Everton e Manchester United e a meno quattro dai Reds in testa.

IL MATCH

Dopo due sconfitte consecutive, i Blues partono forte e trovano il vantaggio con Thiago Silva al 10′: Mount batte l’angolo e trova il colpo di testa vincente del centrale difensivo brasiliano. Per una piacevole conferma ce n’è un’altra meno gradevole: infatti Timo Werner si conferma in difficoltà, fallendo una ghiotta occasione sul finire dell’incontro. Nella ripresa sale in cattedra Abraham. Al 79′ viene servito bene dallo stesso Werner prima di battere Fabianski. Due minuti dopo la doppietta avventandosi sulla respinta prodigiosa del portiere avversario sul tiro di Pulisic.