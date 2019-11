Riscatto City: De Bruyne e Mahrez stendono il Chelsea 2-1

Doveva essere una sfida di altissimo livello e così è stato. Manchester City-Chelsea non tradisce le attese e regala emozioni e colpi di scena. Vincono i Citizens in rimonta, trascinati dai grandi fuoriclasse della propria rosa. Non escono ridimensionati i Blues, in lotta fino alla fine grazie a un carattere irriducibile. Nel primo tempo le due squadre faticano a trovare occasioni. Il match si sblocca grazie a Kanté che taglia alle spalle dei centrali e batte in uscita Ederson al 22′. Sette minuti dopo, il City pareggia grazie a De Bruyne che trova la deviazione di Zouma. Al 37′ arriva il raddoppio dei Citizens con Mahrez, bravo a trovare il secondo palo con un sinistro perfetto. Nella ripresa regna l’equilibrio. Decisivo nel finale Ederson con una parata provvidenziale su Willian. Il City riparte dopo la sconfitta contro il Liverpool. Il Chelsea resta in zona Champions.