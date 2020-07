Rissa allo stadio per difendere il fratello: Dier punito con 4 turni di stop

Scavalcare le recinzioni e dirigersi in tribuna per farsi giustizia da soli è un’esperienza capitata a diversi calciatori nella storia. Le conseguenze giuridiche, però, sono decisamente importanti e anche Eric Dier ne sa qualcosa. Il centrocampista inglese del Tottenham ha deciso di intervenire per difendere il fratello in una rissa verbale con un altro spettatore al termine del match perso dagli Spurs contro il Norwich in FA Cup nello scorso 4 marzo. La sua reazione ha generato un parapiglia clamoroso in tribuna.

STANGATA

La Federazione inglese non ha lasciato passare sotto silenzio questo grave episodio. Così Dier dovrà scontare ben quattro turni di stop. Una vera e propria stangata che costringerà il Tottenham a ridisegnare il suo assetto in campo.