Rivoluzione Manchester City: Pochettino pronto a sostituire Guardiola

Potrebbe essere Mauricio Pochettino il futuro allenatore del Manchester City. Il caos causato dall’esclusione dei Citizens dalle coppe per due stagioni potrebbe portare all’addio di tanti big, compreso l’attuale tecnico Pep Guardiola.

Sono tante le voci che vorrebbero il catalano via da Manchester. Altrettante quelle che si susseguono sul possibile sostituto. Il Daily Express pare aver individuato Mauricio Pochettino come candidato ideale a guidare i Citizens dalla prossima stagione. L’allenatore argentino è alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire, ed il suo nome è stato accostato con sempre maggiore forza a quello del City, anche prima delle ormai note recenti vicende. L’ex manager degli Spurs è candidato anche alla guida dell’altra squadra di Manchester, lo United, anche se in quel caso Massimiliano Allegri sembra favorito.