Romero e il ritorno in Argentina: “Sull’aereo tutti nervosi, seduto senza mangiare e andare in bagno per 14 ore…”

Un viaggio che si è trasformato in un’odissea, quello sostenuto da Sergio Romero per tornare in Argentina lo scorso 22 marzo. A raccontare la sua avventura, al sito ufficiale dei Red Devils, lo stesso portiere del Manchester United.

NERVOSISMO – “E’ stato molto difficile, ho dovuto guidare da Manchester a Londra e poi ho preso un aereo per Parigi. All’aeroporto non c’erano molte persone e tutti mantenevano le distanze. Tutti erano molto nervosi o guardavano male il vicino di posto, in quanto a volte le persone tendono a starnutire o a toccarsi il naso. Probabilmente nessuno aveva niente, ma si guardavano tutti un po’ in maniera strana. Sull’aereo mi sono seduto e non mi sono mosso per 14 ore, non ho mangiato e non sono neanche andato in bagno, perché non sapevo come le persone avrebbero potuto reagire. Una volta arrivato in Argentina sono dovuto restare 14 giorni in quarantena in hotel”.