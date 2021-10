Romero esalta Messi: “Un Dio del calcio, che privilegio averlo come compagno”

Cristian Romero torna con la mente alla vittoria con l'Argentina in Copa America

Sono passati più di tre mesi dalla vittoria dell'Argentina in Copa America. Un'affermazione storica perché il trofeo mancava dal 1993 e perché il successo è arrivato al Maracanà, tana del Brasile, acerrimo avversario. Inoltre è stato il primo torneo vinto con la Nazionale maggiore da Leo Messi. Proprio alla Pulce va il pensiero di Cristian Romero, centrale del Tottenham, durante un'intervista a Sky Sport: "Vincere con il mio paese è stato il momento clou della mia carriera fino ad ora. Amo giocare per il mio paese e giocare con Messi è una vera gioia. È un Dio del calcio, è un privilegio averlo come compagno di squadra in nazionale. Aiuta sempre i giocatori più giovani, è un ragazzo modesto e umile. Per me è il migliore giocatore del mondo, è sempre divertente giocare al suo fianco".