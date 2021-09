Ronaldo ha già cambiato lo United: niente dolci e più attenzione alla dieta

Cristiano Ronaldo sembra essersi già ambientato al Manchester United, dettando la sua linea nella dieta dei compagni

Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha parzialmente corretto il tiro, ma non la sostanza in conferenza stampa: "Era ovviamente uno scherzo di Granty in un ambiente con alcuni amici o ex giocatori. O, naturalmente, non è che abbiamo mangiato cibo spazzatura prima che arrivasse Cristiano e lui ha cambiato tutto... Certo, ha dimostrato negli anni come prendersi cura di se stesso. Penso che sarà un esempio per molti giocatori su come adattarsi, come prolungare la carriera. L'ho detto io stesso, quando ti ritiri, guardi indietro al momento più bello della tua vita, quindi resta in gioco il più a lungo possibile, resta professionale, abbi un buon atteggiamento e quando hai finito, puoi lasciarti andare, come ho fatto io!".