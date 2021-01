Rooney, cuore Red Devils: “Lo United può vincere la Premier League…”

Non solo le vicende del suo Derby County. Ai microfoni di Sky Sports, Wayne Rooney, storica bandiera del Manchester United, ha avuto modo di affrontare alcune tematiche legate alla corsa al titolo di Premier League. L’ex leggenda Red Devils ha grande fiducia nei mezzo del club e degli attuali interpreti che hanno portato la società di nuovo in vetta alla classifica dopo tanti anni.

Rooney: “Il Manchester United può vincere la Premier League”

“Negli ultimi anni, il Manchester United non era pronto a giocarsi il titolo di campione di Premier League, ma la dirigenza ha portato giocatori come Bruno Fernandes e Cavani. Sono tutti calciatori con una mentalità vincente che hanno aiutato moltissimo”, ha spiegato Rooney. “Sei settimane fa pensavo che il Manchester United potesse vincere il campionato e sinceramente lo credo ancora oggi. Ritengo che Pogba avrà un ruolo importante in questa stagione. L’arrivo di altri giocatori allevierà un po’ la pressione su di lui. Paul, adesso, può mostrare la sua qualità in campo”. E a giudicare la rete della vittoria contro il Fulham si direbbe che l’ex bomber abbia assolutamente ragione…