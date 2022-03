Rooney e Vieira entrano nella Hall of Fame della Premier League

Le due leggende entrano nella cerchia ristretta del calcio inglese

"La Hall of Fame riconosce e celebra l’eccezionale abilità e talento delle persone che hanno onorato la Premier League sin dal 1992. È il più alto riconoscimento individuale assegnato ai giocatori del campionato. Rooney e Vieira sono i primi due candidati del 2022, mentre un voto si aprirà poi per decidere altri sei nuovi ingressi".

Sul sito della Premier League, presente anche il commento dei diretti interessati. Rooney ha detto: "È un grande onore per me essere nominato nella Hall of Fame della Premier League, insieme a un incredibile gruppo di giocatori. Crescendo ho sempre guardato la Premier League e il mio sogno era quello di diventare un calciatore professionista, segnare gol e vincere trofei, e ho avuto la trionfare nel campionato in cinque occasioni".