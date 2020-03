Rooney fa infuriare i tifosi dello United: “Liverpool? Merita il titolo”

La Premier League imita gli altri campionati nazionali e si ferma. Viene stoppata anche la cavalcata del Liverpool, lanciatissimo verso la conquista di un titolo che manca da trent’anni. Nelle ultime ore è stato deciso di riprendere il campionato a partire dall’1 giugno, scongiurando così l’ipotesi dell’annullamento. Un ulteriore assist a favore dei Reds viene offerto da un ex rivale: Wayne Rooney.

GIUSTIZIA – L’ex capitano del Manchester United, ora in forza al Derby County spiega ai microfoni del Times: “Il Liverpool vincerà la Premier League. Sono stati fantastici. Hanno lavorato tanto. Meritano questo titolo. Riesci a immaginare di aspettare 30 anni e poi vedertelo portato via così? È stata presa la decisione giusta”. Parole che non faranno piacere ai tifosi dei Red Devils, i quali vivono una fortissima rivalità con il Liverpool.