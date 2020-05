Rooney non ha dubbi: “Allo United Park fu importante come Ronaldo”

Non sempre le anime di una squadra sono i calciatori più appariscenti. A volte sono protagonisti silenziosi e poco appariscenti. Ne sa qualcosa Wayne Rooney che ha portato un esempio significativo del suo Manchester United ai microfoni del “Times”: “È incredibile dal mio punto di vista, ma se menzionassi Cristiano Ronaldo ad un dodicenne, direbbe immediatamente: ‘Certo, è stato un fantastico giocatore per il Manchester United’. Invece se gli nominassi Park Ji-Sung probabilmente nemmeno saprebbe di chi sto parlando. Tuttavia tutti noi che abbiamo giocato con Park sappiamo che è stato importante come Cristiano Ronaldo per il nostro successo. Questo perché tutti ricordiamo cosa Park ha dato a quella squadra in termini di sacrificio e tutto. Questi giocatori, non le stelle, sono la parte fondamentale di una squadra ed in generale del calcio”.