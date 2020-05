Rose non ci sta: “La Premier non dovrebbe ripartire”

Danny Rose non ci sta. L’esterno difensivo del Newcastle, ed ex Tottenham, ha espresso tutta la sua rabbia per la notizia arrivata direttamente dal Governo in merito alla possibilità di riprendere gli allenamenti dal 1° giugno e, dunque, l’eventualità di una ripresa della Premier League nelle settimane successive. Ipoteticamente dal 12 giugno in poi. Parlando nel corso di una diretta Instagram, il calciatore inglese non ha fatto giri di parole.

Rose non è d’accordo

Il terzino mancino ex Tottenham ha espresso tutto il suo disappunto senza mezze misure nel corso di una diretta social sul proprio profilo Instagram: “Il Governo ha annunciato che il calcio tornerà e che sarà d’aiuto per alzare il morale di tutta la Nazione”, ha esordito Rose. “Sinceramente non mi importa un accidente di questo. Cavolo, ci sono in gioco delle vite. Le persone vivono nel rischio del contagio. Non si dovrebbe parlare di calcio fino a quando i numeri di questa pandemia non si saranno abbassatti notevolemente”, ha detto il calciatore contrario alla ripresa della Premier League.