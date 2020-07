Roy Keane, bordata a De Gea: “Se il Manchester United vuole vincere la Premier League deve cambiare portiere”

Una qualificazione alla prossima edizione della Champions League ottenuta all’ultima giornata di Premier League. Il Manchester United sorride e si prepara ad affrontare la prossima stagione con una spinta maggiore. Ma per migliorare e ottenere risultati migliori in campionato serve una svolta, anzi, serve cambiare portiere. Questa la certezza dell’ex Roy Keane che ai microfoni di Sky Sports ha lanciato una vera e propria bordata ai danni di David De Gea, attuale titolare dello United.

Roy Keane: “Per vincere la Premier League devono cambiare De Gea”

“Non sono mai stato un suo grande fan”, ha detto Roy Keane su De Gea e le sue prestazioni con la maglia Red Devils. “Fa troppi errori, alcuni molto grandi che costano punti importanti per al Manchester United. Questa è la mia opinione. Se il Manchester United vuole competere per vincere la Premier League deve assolutamente cambiare. Ha bisogno di un portiere migliore”. Parole dure che proseguono: “Lo United ha bisogno di un cambiamento, l’hanno già fatto in passato perché non rifarlo. Adesso le cose funzionano così: abbiamo visto cosa ha fatto il Liverpool. Per raggiungere il risultato migliore ha cambiato e ha presto un portiere più forte (Alisson ndr). Qual è il problema? De Gea non sta facendo bene. Commette troppi errori e quindi c’è bisogno di cambiare. Ci sono tanti ottimi portieri in giro…”.



