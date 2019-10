Roy Keane, che attacco a Dele Alli: “Inesistente da due anni, ha perso la fame”

Nuova sconfitta per il Tottenham. Gli Spurs, nella giornata di ieri, sono stati battuti per 2-1 dal Liverpool, allungando il trend negativo di questo inizio di stagione. La formazione di Mauricio Pochettino, in Premier, occupa solamente l’undicesimo posto, con la finale di Champions League raggiunta lo scorso maggio che sembra già lontana secoli. Tra i giocatori finiti sul banco degli imputati vi è Dele Alli, duramente attaccato dall’ex centrocampista irlandese Roy Keane. Queste le sue parole riportate dal Sun.

INESISTENTE – “E’ un ottimo esempio per far vedere ai calciatori cosa succede se perdi la fame. Alli era cattivo, giocava sempre al limite, mentre ora è un anno o due che è inesistente”.