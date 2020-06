Roy Keane ne ha per tutti: “Maguire? Sono disgustato. De Gea lo prenderei a pugni”

Il match tra Tottenham e Manchester United si è tradotto in un pareggio per 1-1. Prima Bergwijn ha aperto le danze con una botta da fuori che ha piegato le mani a De Gea. Il tutto dopo una discesa quasi incontrastata del classe ’97. Insomma, un lavoro difensivo da rivedere e che ha suscitato pesanti critiche da parte dell’ex centrocampista dei Red Devils Roy Keane.

Furia Roy Keane

Durante il suo intervento a SkySportsUK l’irlandese ha parlato così di Maguire e De Gea: “Maguire? Sono disgustato. Uno che gioca in Nazionale non può fare una cosa del genere. E sono stufo anche di De Gea. Lo prenderei a pugni, dovrebbero nascondersi per la vergogna. Era una parata semplice, lui è un portiere affermato, è assurdo. Maguire e De Gea non li farei salire sul pullman dopo la partita. Direi loro di prendere un taxi per tornare a Manchester“.