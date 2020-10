Roy Keane sicuro: “Giocatori del Manchester United getteranno Solskjaer ‘sotto al bus’ come fatto con Mourinho”

Non le manda certo a dire l’ex capitano del Manchester United Roy Keane ai calciatori Red Devils e tutto l’ambiente del club. Parlando a ITV Sport, l’ex leggenda ha commentato il momento della squadra dopo il brutto k.o. subito per 6-1 ad opera del Tottenham.

Roy Keane: “Giocatori faranno con Solskjaer quanto fatto con Mourinho”

“Il modo in cui lo United ha giocato contro il Tottenham è un peccato. Sappiamo tutti cos’è il calcio e abbiamo avuto tutti giorni brutti, ma alcuni giocatori del Manchester hanno disonorato quello che è lo stemma del club e la sua storia”, ha detto duramente Keane. “Devo dire che secondo me questa sconfitta costerà il lavoro a Solskjaer. Considerando che tipo di giocatori ha a disposizione. Come ho detto, i giocatori hanno gettato il loro precedente allenatore (Mourinho ndr), sotto le ruote dell’autobus e penso faranno lo stesso con Ole”.