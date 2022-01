Roy Keane sicuro: “Il Manchester United chiuderà tra le prime quattro”

Dopo la vittoria contro il West Ham, Roy Keane è fiducioso per la stagione in corso

La leggenda dei Red Devils, Roy Keane, ha parlato del Manchester United di Ralf Rangnick e dei suoi ultimi risultati in questa stagione: “Sono sicuro che la squadra chiuderà tra le prime quattro in campionato e la prossima stagione giocherà sicuramente in Champions. Sarà difficile terminare tra le prime tre, ma sono fiducioso che conquisteremo almeno il quarto posto”. Dopo la fondamentale vittoria ottenuta allo scadere contro il West Ham grazie al gol di Rashford, Ronaldo e compagni hanno conquistato il quarto posto in Premier League con i loro 38 punti, e precedono Arsenal e Tottenham, entrambe con diverse gare in meno da recuperare rispetto allo United.