Rudiger, rinnovo col Chelsea a rischio: richieste troppo alte

Il difensore discute del prolungamento di contratto

Il futuro di Antonio Rüdiger sembra essere sempre più lontano dal Chelsea. L'ex Roma, sotto contratto fino al 30 giugno 2022 con il club di londra, sta vivendo un ottimo momento con la squadra dello Stamford Bridge. Titolare indiscusso della squadra di Tuchel, il difensore centrale tedesco sta discutendo il prolungamento del suo accordo con la società. Al momento, però, regna lo stallo. Il centrale, infatti, non sembra avere fretta di rinnovare. Da una parte la voglia di ottenere un ingaggio più alto, dall'altra i rumors di interesse da parte di alcuni grandi club, come Real Madrid e Paris Saint-Germain. Secondo le informazioni del Telegraph, Rudiger avrebbe chiesto uno stipendio da 200.000 euro a settimana cifra che prendono i suoi compagni Werner, Kanté e Lukaku, mentre l'offerta dei londinesi si fermerebbe a 140.000. Attualmente il tedesco guadagna poco più di 5 milioni di euro annui e in caso di cessione ad altra società potrebbe vedere le sue richieste economiche decisamente accontentate.