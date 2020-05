Rudiger: “Ripartenza? Non sentirei coscienza pulita”

Lo aveva fatto capire nel corso della sua intervista a ZDF, adesso Antonio Rudiger lo chiarisce ancora meglio. Il rischio di contagio e il timore in caso di ripartenza delle competizioni, in questo caso della Premier League, è davvero alto. Il difensore del Chelsea ha parlato ancora una volta della possibilità di ritornare in campo in terra inglese dopo lo stop forzato per l’emergenza coronvirus.

Rudiger e la sua coscienza

Nella giornata di ieri il via libera da parte del Governo inglese alle attività sportive dal 1° giugno. Poi, forse, la ripresa del campionato dal 12 del mese. Ma c’è chi, come proprio Rudiger, non sa se sia la cosa giusta da fare e lo dice anche pensando al suo modo di essere. Come riporta Dw Sports su Twitter, il tedesco del Chelsea ha le idee chiare: “Mi piacerebbe che la stagione venisse completata nel modo giusto. Questo sicuramente. Ma dobbiamo fare i conti con le persone che muoiono ogni giorno”. E ancora: “Sinceramente non so se mi sentirei con la coscienza completamente pulita tornando a giocare”.

Evitare il contagio

Tra le tante misure di sicurezza che verranno adottate in Premier League, anche il divieto di contatto dopo una rete. I giocatori, infatti, secondo quanto raccolto dal The Athletic non potranno esultare e dovranno evitare qualsiasi tipo di abbraccio. A fine partita, inoltre, non ci sarà quello che è stato chiamato il “terzo tempo” e i giocatori non potranno scambiarsi le maglie. Altro fattore da capire sarà quello della salivazione in campo con i giocatori che potrebbero essere multati in caso di sputo sul terreno di gioco.