Rudiger vittima di razzismo: “Situazione triste. Quando finirà questa assurdità?”

Ancora razzismo nel mondo del calcio. Questa volta in Premier League nella gara tra Tottenham-Chelsea. Vittima di insulti e cori a sfondo discriminatorio il difensore blues Antonio Rudiger. Il centrale tedesco, con un passato in Italia, è stato preso di mira da alcuni sostenitori Spurs dopo un contatto con Son, calciatore della squadra di casa, poi espulso a seguito del contrasto.



Il centrale classe 1993 ha messo in evidenza quanto avvenuto sul campo, prima lamentandosi col proprio capitano – Azpilicueta – e successivamente attraverso i propri canali social, nello specifico su Twitter: “È molto triste affrontare ancora il discorso del razzismo nel calcio, ma penso che sia importante parlare di questo problema in pubblico. Se non lo fai, tra un paio di giorni tutto verrà di nuovo dimenticato, e poi accadrà di nuovo. Non voglio coinvolgere tutto il club, il Tottenham, perché so che gli insulti sono venuti da un paio di idioti. Ho ricevuto molti messaggi di supporto sui social media dai fan degli Spurs, quindi grazie mille per questo. Spero davvero che i criminali vengano presto trovati e puniti. Dozzine di telecamere di sorveglianza nello stadio dovrebbero aiutare nella ricerca di intrusi. In caso contrario, ci devono essere testimoni di questo incidente. Il fatto che il razzismo continui ad esistere nel 2019 è un peccato. Quando finirà questa assurdità?”, ha scritto Rudiger sul social network.

Intanto il Tottenham ha fatto sapere attraverso un comunicato che indagherà sull’accaduto e che non farà passare liscio quanto successo e che coinvolgerà anche il Chelsea e le forze dell’ordine per trovare i responsabili.