Ruggito Arsenal: 2-1 al Burnley e leadership provvisoria

Buona anche la seconda per l’Arsenal. Dopo la vittoria contro il Newcastle all’esordio, i Gunners superano anche il Burnley. Dopo 13′ è Alexandre Lacazette a sbloccare il risultato, mandando in visibilio i tifosi biancorossi. La reazione degli ospiti non si fa attendere e al 43′ arriva il sigillo di Barnes che da due passi supera Leno. Nella ripresa, l’Arsenal torna a macinare gioco e si porta nuovamente in avanti, stavolta grazie ad Pierre-Emerick Aubameyang che trova la conclusione vincente con un destro potente e preciso. Il Burnley cede ed i Gunners incamerano i secondi tre punti. Un cammino diametralmente opposto a quello di dodici mesi fa, quando due sconfitte consecutive contro Manchester City e Chelsea inaugurarono nel peggior modo possibile la stagione.