Rush ammette: “Klopp sta facendo dimenticare il mio Liverpool”

Il Liverpool di Jurgen Klopp non smette di scrivere nuovi record. La marcia inarrestabile che continua a stupire. Tra i più sorpresi c’è anche Ian Rush, ex attaccante dei Reds negli Anni ’80. Il centravanti commenta l’incredibile serie di risultati della capolista e accenna a un paragone con il suo Liverpool: “Una volta si parlava dell’Arsenal degli invincibili, oggi del Liverpool degli incredibili. Stanno facendo dimenticare anche noi del Liverpool ’83-’84, dominando in Premier e ovunque. E’ una vera gioia vederli giocare, è importante anche per le nuove generazioni. I genitori ricorderanno ai propri figli quanto il Liverpool fosse vincente”.