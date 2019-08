Sabato si gioca Liverpool-Arsenal: ecco i man of the match della sfida degli ultimi 15 anni

Un grande classico andrà in scena in Premier League sabato pomeriggio, 24 agosto, alle ore 18,30: il Liverpool, campione d’Europa in carica, nella terza giornata del nuovo campionato sfiderà l’Arsenal, finalista della scorsa Europa League. Fra cartellini rossi, triplette, gol all’ultimo minuto la sfida è diventata storica e ha sempre regalato grande emozioni, come raccontato da un articolo approfondito della Bbc. È difficile stilare una classifica dei giocatori che hanno reso il match fra i due team indimenticabile, ma il giornale inglese ci ha provato, considerando gli ultimi 15 anni. Ebbene, chi ha avuto il maggiore impatto?

Scheda 1 di 8