Sacchi pazzo della Premier League: “Campionato incredibile, stanno vivendo l’età dell’oro. Guardiola, Klopp e Pochettino i migliori”

E’ un Arrigo Sacchi pazzo della Premier League, quello che ha parlato in queste ore al Daily Mail. L’ex ct della Nazionale, in occasione dell’uscita della sua autobiografia nel Regno Unito, ha infatti mostrato grande ammirazione per il lavoro svolto dalle formazioni del campionato inglese.

PREMIER LEAGUE – “E’ un campionato pazzesco, brillante, che sta attraversando l’età dell’oro. Guardiola, Klopp e Pochettino sono i miei allenatori preferiti, stanno portando avanti le novità che portò nel calcio il mio Milan. I tecnici hanno il dovere di far divertire gli spettatori, di eccitarli. Ammiro la voglia che questi allenatori hanno di dominare la partita: il calcio deve essere dominio e bellezza, musica e cultura. Il problema della Premier è che si gioca troppo, ci sono probabilmente troppe competizioni. Forse è per questo che la nazionale non riesce ad ottenere grandi risultati”.