Saha non ha dubbi: “Pogba è potenzialmente da Pallone d’Oro, ma è l’unico di livello al Manchester United…”

Ha vestito la maglia del Manchester United dal 2004 al 2008, Louis Saha, ex centravanti dei Red Devils, è intervenuto ai microfoni di Astro SuperSport per commentare l’andamento della sua ex squadra e, in modo particolare, le recenti critiche arrivate a Paul Pogba, suo connazionale e stella del club inglese.

UNICO – “Ha il potenziale per essere uno dei migliori al mondo. Anzi, è un potenziale Pallone d’Oro“, così l’ex attaccante francese su Pogba. “Non voglio mancare di rispetto ai suoi compagni di squadra. Ma al Manchester United, Pogba è l’unico giocatore che può dire agli altri ‘sono l’unico che può dire di essere un giocatore di livello mondiale in questo momento’“.

DIFESA – E sulle recente critiche ricevute dal centrocampista, anche dagli stessi tifosi del Manchester United: “Se uno come lui gioca male viene criticato. Anche quando la squadra gioca male la colpa è sua perché a lui viene chiesto di dare di più. Ma a volte non può proprio. E il motivo è perché da solo non può farcela. Se nessuno lo aiuta lui non può”. E sulle vicende di mercato: “Avrebbe potuto nascondersi, non dire nulla riguardo al desiderio di altre sfide, ma è stato onesto e quando è sceso in campo non ha fatto neppure male. La verità è che a Pogba viene chiesto sempre tanto, ma non può sempre fare il massimo. Anche lui è umano…“.