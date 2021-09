Salah, 28 milioni di buoni motivi per rinnovare col Liverpool altrimenti…

L'egiziano vuole rinnovare a cifre più che raddoppiate

Mohamed Salah ha ancora due anni di contratto con il Liverpool ma starebbe pensando al rinnovo viste anche le manovre del club per gli altri big della squadra. Come riporta Marca, che cita il Mirror, l'egiziano avrebbe chiesto un forte aumento di stipendio per rinnovare con il club inglese. Il 29enne vuole vedere premiata le sue prestazioni in campo e, per questo, avrebbe chiesto al club un netto aumento dell'ingaggio: più del doppio di quanto attualmente riceve.